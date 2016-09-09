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ليس مورينيو أو جوارديولا.. مدرب هال يفوز بجائزة أفضل مدير فني لشهر أغسطس

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ليس مورينيو أو جوارديولا.. مدرب هال يفوز بجائزة أفضل مدير فني لشهر أغسطس ليس مورينيو أو جوارديولا.. مدرب هال يفوز بجائزة أفضل مدير فني لشهر أغسطس

توج مايك فيلان المدير الفني لهال سيتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس في مفاجأة على حساب الثلاثي بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي.

وأشار الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي إلى أن فيلان فاز بالجائزة على حساب مدربي مانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي بعد احتساب أصوات الخبراء والجمهور سويا.

وتولى فيلان مسؤولية هال سيتي خلفا لستيف بروس وبدون سوق انتقالات كبرى وإصابة العديد من لاعبيه نجح في الفوز بأول مباراتين على حساب ليستر سيتي وسوانزي سيتي.

وهُزم هال بصعوبة بالغة في الثوان الاخيرة أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد في ثالث جولات البريميرليج.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز بها مدرب لهال سيتي بجائزة مدرب الشهر بعد فيل براون الذي حصل عليها في سبتمبر عام 2008.

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