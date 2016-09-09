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بالصور.. إقبال على المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية لشراء لحوم عيد الأضحى

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بالصور.. إقبال على المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية لشراء لحوم عيد الأضحى بالصور.. إقبال على المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية لشراء لحوم عيد الأضحى

>الإسكندرية جاكلين منير

شهدت فروع المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء اللحوم بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، وأكد أحمد صالح، مدير مجمع محطة الرمل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" توافر اللحوم الشمبرى والضأن بمناسبة العيد.

 

وأشار مدير المجمع إلى أن الإقبال من المواطنين على شراء اللحوم كبير جدا بسبب انخفاض اسعارها مقارنة بالأسعار خارج المجمعات الاستهلاكية، وأن لحوم الضأن تتراوح ما بين 55 جنيها إلى 85 جنيها للكيلو، مؤكدا توافر السلع الغذائية الأخرى من الدواجن والأسماك والأرز والزيت والسلع الرئيسية.

 

وحول مواعيد العمل، أوضح أن المجمع يعمل يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، وفى بعض الأحيان يتخطى مواعيد العمل بسبب الإقبال الكبير من المواطنين.

 


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