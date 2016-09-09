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"أدنوك" تعلن أسعار اسطوانات الغاز غير المدعومة لشهر سبتمبر

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"أدنوك" تعلن أسعار اسطوانات الغاز غير المدعومة لشهر سبتمبر "أدنوك" تعلن أسعار اسطوانات الغاز غير المدعومة لشهر سبتمبر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" عن إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال لشهر سبتمبر الجاري بالسعر غير المدعوم في جميع محطاتها للخدمة بالدولة.

وحددت " أدنوك للتوزيع " - بموجب تحديث الأسعار الذي تباشر الشركة العمل به واعتماده في العاشر من كل شهر - أسعار اسطوانات الغاز المسال سعة 25 رطلاً لتصل إلى 46 درهما مقارنة مع سعر بيعها السابق البالغ 43 درهما وسعة 50 رطلا ليصل إلى 92 درهما مقارنة مع سعر بيعها السابق البالغ 86 درهما.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للتوزيع" إن اعتماد أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال شهريا يستند على دراسة متخصصة يلتزم القائمون عليها بمراعاة مصالح المستهلكين والعملاء في دولة الإمارات ومواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز.

 وتحرص "أدنوك للتوزيع" على تطبيق سعر البيع الجديد بالشكل الأمثل الذي يحفظ حقوق جميع المستهلكين والعملاء بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة." وتوفر "أدنوك للتوزيع" للمستحقين اسطوانات الغاز المسال بالسعر المدعوم 20 درهما للاسطوانات سعة 25 رطلا و30 درهما للاسطوانات سعة 50 رطلا في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة رحال إ - غاز التي تصدرها الشركة.
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