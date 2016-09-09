«العربي» يتفقد مخيمات عرفة للاطمئنان على إجراءات تصعيد الحجاج

انتهت البعثة الرسمية للحج والبعثات النوعية الثلاثة، “القرعة والسياحة والتضامن”، بالإضافة للبعثة الطبية من كافة الاستعدادت لتصعيد الحجاج إلى عرفات بداية من عصر غد السبت، حيث عقد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط رئيس البعثة الرسمية للحج اجتماعًا اليوم مع رؤساء البعثات النوعية للوقوف على خطة التصعيد والتي تبدأ بعد صلاة عصر غد السبت.

وقام العربي، بجولة، اليوم الجمعة، تفقد خلالها مخيمات الحجاج المصريين “القرعة والسياحة والتضامن” للوقوف على جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج، واستمع من رؤساء البعثات الثلاث إلى خطط العمل خلال التصعيد إلى عرفات ومتابعة الحجاج طوال يوم عرفة حتى الانتهاء من النفرة وتوجه الحجاج من عرفات إلى المزدلفة ومنى.

وشدد العربي، على ضرورة إشراف رؤساء البعثات على خطط التصعيد والنفرة من خلال غرف العمليات التابعة لكل بعثة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية التابعة للبعثة الرسمية، مؤكدًا ضرورة متابعة رؤساء البعثات النوعية الثلاث تنفيذ خطة التصعيد لضمان وصول الحجاج الى مخيماتهم بسلام خاصة كبار السن والمرضى.

وكانت البعثات النوعية الثلاثة قامت باستلام المخيمات المخصصة لحجاج كل بعثة، صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لتصعيد الحجاج بداية من عصر غد السبت، وحرص اعضاء البعثات الثلاثة على التأكد من توافر كافة الخدمات داخل المخيمات من أجهزة تكييف ومراوح لمواجهة الحرارة المرتفعة وتزويد المخيمات بأعداد مناسبة من دورات المياه ووسائل الاعاشة المختلفة.

وخلال الجولة التي قام بها الدكتور أشرف العربي ورؤوساء البعثات للمخيمات توقف أمام الأعداد الموزعة على المخيمات وشدد على ضرورة الالتزام بالأعداد المخصصة لكل خيمة حتى لايحدث تكدس بالمخيمات.

وطالب وزير التخطيط، بضرورة توعية الحجاج ونصحهم بالابتعاد عن التزاحم والتدافع والالتزام بإرشادات أداء المناسك حتى يتمكنوا من تأدية الفريضة في سهولة ويسر دون أية مشكلات.

أ ش أ