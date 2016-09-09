إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات ببني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

أصيب منذ قليل، 13 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي قرب نفق سنور بمنطقة بياض العرب شمال محافظة بني سويف .

وإستقبلت مستشفي بني سويف العام، منذ قليل 13 مصاباً في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور بسبب إنفجار الإطار الأمامي لأحد السيارات المارة بالطريق قيادة ” أحمد. م.ر”، مما أدي لإنقلابها وحدوث إصطدام سيارتان بها قيادة ” أحمد.ع.ع ” و “حسين. م.أ”، مما أسفر عن إصابتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتلقي المصابين العلاج اللازم وغادرو المستشفي .