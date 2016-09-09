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477 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بالإمارات خلال 3 أشهر

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477 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بالإمارات خلال 3 أشهر 477 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بالإمارات خلال 3 أشهر

دولار أمريكي -أرشيفية

أكد البنك المركزي الإماراتي أن تحويلات المصريين العاملين في دولة الإمارات بلغت نحو 1.750 مليار درهم بما يعادل 476.8 مليون دولار تشكل 5.1% من إجمالي التحويلات إلى الخارج خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأفاد تقرير أصدره البنك المركزي الإماراتي اليوم الجمعة بأن جاءت في المركز السادس من بين أكبر الدول تلقيًا للتحويلات الخارجة من الإمارات، وإن عدد المصريين المقيمين بدولة الامارات يبلغ 400 ألف مصري بنسبة 4.2% من سكان الدولة.

وأضاف التقرير أن إجمالي تحويلات العاملين بدولة الامارات من الجنسيات المختلفة بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري 34.2 مليار درهم بزيادة 24.8% مقارنة بقيمة تحويلات الربع الأول من نفس العام والبالغة 27.4 مليار درهم.

وأضاف إن هناك 5 دول رئيسية تستأثر بالنسبة الأكبر من هذه التحويلات، في مقدمتها الهند بنحو 14.9 مليار درهم “4.05 مليار دولار” بحصة 43.7%، ثم الولايات المتحدة الأميركية في الترتيب الثاني بتحويلات بلغت 4.1 مليارات درهم “1.1 مليار دولار” خلال الربع الثاني بحصة 12.1% تليها باكستان 3.3 مليارات درهم “899 مليون دولار” بحصة 9.9% والفلبين 3.1 مليارات درهم “844 مليون دولار” بحصة 8.9% وبنجلاديش 1.9مليار درهم “517 مليون دولار” بحصة 5.6%.

أ ش أ

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