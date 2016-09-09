أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نجاة طائرة إيرانية تقل 150 راكبًا من الاحتراق عقب إقلاعها

Google+ Print
نجاة طائرة إيرانية تقل 150 راكبًا من الاحتراق عقب إقلاعها نجاة طائرة إيرانية تقل 150 راكبًا من الاحتراق عقب إقلاعها

طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية «إيران اير»

نجت طائرة مدنية إيرانية تقل على متنها أكثر من 150 راكبًا من الاحتراق بأعجوبة بعد أن حلقت دون إغلاق خزان الوقود، من مطار مدينة ياسوج جنوب شرق إيران.

ونقلت قناة «العربية» عن حميد رضا كودرزي، مسؤول العلاقات العامة في مطار ياسوج اليوم الجمعة “إن الطيار قام بهبوط الطائرة اضطراريًا بعد أن علم بالمشكلة التى كادت تحدث كارثة إنسانية لرحلة مدنية بين مدينة ياسوج وطهران العاصمة”.

وأوضح أن الطائرة هبطت في المطار بعد إقلاعها بدقائق، حيث أن العمال نسوا إغلاق باب خزان الوقود بعد ملئه بالوقود أثناء ركوب المسافرين.

وتعتبر العقوبات الاقتصادية الغربية ضد طهران، وسوء الإدارة وعدم تطبيق معايير السلامة، من أهم أسباب الحوادث التى شهدها الطيران الإيرانى خلال الأعوام الماضية، أعظمها كان فى عام 2014 حيث أدى إلى مصرع 38 شخصًا.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017