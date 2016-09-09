نجاة طائرة إيرانية تقل 150 راكبًا من الاحتراق عقب إقلاعها

نجت طائرة مدنية إيرانية تقل على متنها أكثر من 150 راكبًا من الاحتراق بأعجوبة بعد أن حلقت دون إغلاق خزان الوقود، من مطار مدينة ياسوج جنوب شرق إيران.

ونقلت قناة «العربية» الإخبارية عن حميد رضا كودرزي، مسؤول العلاقات العامة في مطار ياسوج اليوم الجمعة “إن الطيار قام بهبوط الطائرة اضطراريًا بعد أن علم بالمشكلة التى كادت تحدث كارثة إنسانية لرحلة مدنية بين مدينة ياسوج وطهران العاصمة”.

وأوضح أن الطائرة هبطت في المطار بعد إقلاعها بدقائق، حيث أن العمال نسوا إغلاق باب خزان الوقود بعد ملئه بالوقود أثناء ركوب المسافرين.

وتعتبر العقوبات الاقتصادية الغربية ضد طهران، وسوء الإدارة وعدم تطبيق معايير السلامة، من أهم أسباب الحوادث التى شهدها الطيران الإيرانى خلال الأعوام الماضية، أعظمها كان فى عام 2014 حيث أدى إلى مصرع 38 شخصًا.

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