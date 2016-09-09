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مانشستر يونايتد عبر «فيس بوك»: ننتظر دعم المصريين فى الديربي

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لاعبي مانشيستر يونايتد

لاعبي مانشيستر يونايتد

طلب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم الجمعة، من الجماهير المصرية دعم الفريق في مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي، المقرر إقامتها غدًا السبت فى تمام الواحدة والنصف، بملعب “أولدترافورد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.

وكتب مانشستر يونايتد عبر صفحته الرسمية، “نعلم أن اللون الأحمر هو المسيطر على ، لإظهار الدعم الخاص بك للفريق فى ديربى مانشستر، نتطلع لتطبيق الصورة الشخصية الخاص بك”.

صفحة مانشيستر يونايتد على فيس بوك

صفحة مانشيستر يونايتد على فيس بوك

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