مانشستر يونايتد عبر «فيس بوك»: ننتظر دعم المصريين فى الديربي

طلب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم الجمعة، من الجماهير المصرية دعم الفريق في مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي، المقرر إقامتها غدًا السبت فى تمام الواحدة والنصف، بملعب “أولدترافورد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.

وكتب مانشستر يونايتد عبر صفحته الرسمية، “نعلم أن اللون الأحمر هو المسيطر على مصر، لإظهار الدعم الخاص بك للفريق فى ديربى مانشستر، نتطلع لتطبيق الصورة الشخصية الخاص بك”.