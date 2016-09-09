تشكيل الزمالك – ستانلي وحيدا أمام دجلة.. وخماسي في خط الوسط

يقود ستانلي أوهاوتشي هجوم الزمالك وحيدا في المباراة الودية التي تقام أمام وادي دجلة يوم الجمعة في معسكر الفريق استعدادا للقاء الوداد.

ويستعد الزمالك لملاقاة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وسوف ينهي الزمالك معسكره في بتروسبورت عقب لقاء دجلة والعودة للتدرب صباحبا بمقر النادي بعدما كان مقررا إنهائه يوم السبت.

وجاء تشكيل الزمالك كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: أسامة إبراهيم- شوقي السعيد- محمد مجدي- رمزي خالد

في الوسط: طارق حامد- أحمد توفيق- معروف يوسف- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أيمن حفني

في الهجوم: ستانلي أوهاوتشي