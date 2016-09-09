مؤتمر فينجر - أنضج فريق لأرسنال والمنافسة على الدوري.. الغائبون والعائدون

يرى الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أنه بات يمتلك أنضج فريق للمدفعجية منذ وقت طويل وذلك قبل مواجهة ساوثامبتون يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود أرسنال بثوب جديد للدوري الإنجليزي بعد صفقتي الألماني شكودران موستافي والإسباني لوكاس بيريز.

وتحدث فينجر في مؤتمره الصحفي عن الكثير من الأشياء.

أكثر فريق ناضج

"يمكنني أن أقول أن هذا هو أكثر فريق ناضج أمتلكه منذ وقت طويل لأنهم رجال، هم ليسوا في الـ19 أو الـ20 من عمرهم بل هم 24 و27 و28 والفريق بأكلمه ناضج".

"للمرة الأولى منذ وقت طويل أمتلك فريقا يمكنني أن أقول عنه بأنهم رجال وجاهز للمنافسة بعد أن نثبت بأننا جيدين كفاية للفوز على الجميع".

"لطالما كنت مؤمنا بأننا لدينا الفرصة في اللقب حتى عندما كنت أمتلك فريقا شابا، لم أمتلك فريقا يضم لاعبين مثل هؤلاء منذ وقت طويل يمتلكون خبرة كافية للمنافسة".

"تعاقدنا مع موستافي وبيريز مبكرا عن باقي الفرق الأخرى، أنهينا العمل يوم السبت واليوم الأخير من الانتقالات كان الأربعاء.. كان مبكرا عما توقعنا".

ويلشير

"هل مستقبل جاك مع أرسنال على المحك؟ لأ فأنا أتمنى شخصيا أن ينهي مسيرته مع كرة القدم، تحدثنا سويا وهو شخصيا كانت لديه الشكوك بأنه ليس جيدا كفاية للمنافسة".

"شخصيا لم أكن أضمن له ذلك ثم قررنا اتخاذ قرار الإعارة، يبدو منطقيا أن نمنحه بعض الوقت ليعود إلى مستوى المنافسة.. دعنا لا ننسى الموسم الماضي أيضا الذي لم يشارك فيه".

"شخصيا أرى بورنموث المكان المناسب له، جاك لاعب رائع ويمتلك عقلا كرويا رائعا ويفهم كل ما يدور في أرض الملعب، هو الأخطر عندما تمنحه الكرة في الثلث الأخير".

"بالنسبة لي من المؤسف أنه لم يلعب قريبا من المرمى لأنني أحبه أكثر عندما يستطيع صناعة الفرص".

الغائبون والعائدون

"رامسي لن يلعب أمام ساوثامبتون وكذلك سيغيب عن مباراة باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في دوري الأبطال".

"إيووبي عاد للفريق، أما سانشيز سنتخذ القرار بشأن مشاركته بعد العودة من تشيلي متأخرا يوم الخميس".