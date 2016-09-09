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ضبط 299 عبوة غذائية و1200 علبة حليب منتهية الصلاحية بطنطا

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ضبط 299 عبوة غذائية و1200 علبة حليب منتهية الصلاحية بطنطا ضبط 299 عبوة غذائية و1200 علبة حليب منتهية الصلاحية بطنطا

>الغربية – عادل ضرة

شن ضباط إدارة مباحث بالغربية حملة على المحلات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور، وأسفرت عن ضبط 299 عبوة سلع منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بشارع النادى بأول طنطا.

 

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط "محمود م ا م" – 48 سنة -  صاحب سوبر ماركت بشارع النادى بأول طنطا  وبحوزته "299 عبوة  عطارة – مكرونة – كيك – بسكويت منتهية الصلاحية"، تحرر  المحضر رقم 26973 جنح قسم أول طنطا 2016 وتولت النيابة التحقيق.

 

وتمكن ضباط مباحث التموين بالغربية من ضبط 1200 عبوة حليب المراعى وزن العبوة لتر غير صالح للاستهلاك داخل مخزن بقرية البندرة مركز السنطة.

 

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط "سعيد ف ا" – 27سنة  مقيم منية البندرة – مركز السنطة - المدير المسئول عن مخزن لقيامه بجلب كميات كبيرة من المواد الغذائية  وبحوزته  1200  عبوة حليب وزن  العبوه 1 كيلو جرام مدون عليها حليب المراعى غير صالحة للاستهلاك فى المحضر 17775 جنح مركز السنطة 2016.


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مصر 365

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