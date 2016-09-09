ضبط مسجل خطر بحوزته 300 قرص مخدر للاتجار بها خلال عيد الأضحى بالأقصر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الجمعة، فى ضبط مسجل خطر ببندر الأقصر بحوزته 300 قرص تامول للاتجار بها، يأتى ذلك فى ضوء تفعيل استراتيجية الوزارة فى مواجهة الجريمة وفرض السيطرة الأمنية، وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال بالتصدى الحاسم لكل الجرائم، بناء على تعليمات اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، بإعداد الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف ضبط الخارجين عن القانون وخاصة جرائم الاتجار فى المخدرات.

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالأقصر من ضبط "أ.م.م" 63 سنة مسجل خطر عامل، وبحوزته 300 قرص تامول، ومبلغ مالى 600 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار على الشباب خلال عيد الأضحى، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة والهاتف المحمول وسيلة الاتصال بعملائه.