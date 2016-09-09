القبض على 5 متهمين بحوزتهم 7 قطع أسلحة نارية و7 لفافات بانجو فى الأقصر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الجمعة، القبض على 7 متهمين بحوزتهم 7 أسلحة نارية عبارة عن 6 فرد خرطوش، وفرد روسى، و7 لفافات من نبات البانجو المخدر بمركز الأقصر، وحررت محاضر للمتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الاقصر من ضبط كلا من "ص.ا.ا" 20 سنة عامل، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى بروحين قصيرة عيار 7.62×39 و7 لفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 300 جرام، ومبلغ مالى قدره 45 جنيها، و"خ.س.ع" 46 سنة مزارع وبحوزته سلاح نارى عبارة فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 م، وطلقتين من العيار، و"أ.ج.م" 23 سنة عامل، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 م وطلقة من العيار، و"م.م.ف" 31 سنة عامل، وبحوزته سلاح نارى عبارة فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 م، وطلقة من العيار، و"م.ص.خ" 35 سنة عامل، وبحوزته سلاح نارى عبارة فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 م، وطلقة من العيار.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن النفس، وبالعرض علي اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر قرر تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك فى ضوء تفعيل استراتيجية الوزارة لمواجهة الجريمة وفرض السيطرة الأمنية، وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال بالتصدى الحاسم لكافة الجرائم، وبناء على تعليمات اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، بإعداد الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف ضبط الخارجين عن القانون وخاصة جرائم الاتجار فى المخدرات.

وفى نفس السياق، ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض على عاملين بحوزتهما كمية من نبات البانجو وجوهر الحشيش للاتجار بها بمدينة الأقصر، حرر محضرا لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتم ضبط كل من "أ.ا.ا" 21 سنة عامل، وبحوزته 15 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 750 جراما تقريباً، ومبلغ مالى 60 جنيها، و"ج.ا.ع" 32 سنة عامل، وبحوزته قطعتين من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 20 جراما تقريباً.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وبالعرض علي اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، قرر تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.