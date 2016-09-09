بالصور.. ضبط سائق وجزار عرضا لحوما سودانية للبيع على أنها بلدية بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى، القبض على جزار وسائق بحوزتهما كمية من لحوم العجول السودانية قبل بيعها على أنها لحوم بلدية.

ثلاجة حفظ اللحوم

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء أيمن فتحى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام قوة أمنية برئاسة النقيب بسام حمزة، رئيس مباحث تموين نجع حمادى، والنقيب عمرو عبد الباسط، معاون أول وحدة مباحث فرشوط، بالقبض على "سعد.ع.ع "، جزار، و"أحمد.م،م" سائق، لقيامهما بجلب اللحوم السودانية، وتغيير الختم عليها من اللون الأزرق إلى الأحمر، وبيعها للمواطنين، على أنها لحوم بلدية.

جانب من العجول السودانية

وأفاد مصدر أمنى مسئول أنه وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد قيام جزار بفرشوط بجلب هذه اللحوم، وإزالة الأختام ووضع ختم باللون الأحمر لبيعها على أنها لحوم بلدية بسعر يصل 90 جنيهًا، لافتا إلى أن اللحوم السودانية تأتى مذبوحة عن طريق ميناء البحر الأحمر، وتباع بسعر 55 جنيهًا للكيلو، وعليها ختم أزرق بعد تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهما على لحوم 11 عجلًا بإجمالى 2000 كيلو جرام، كما تم ضبط الأحبار والأختام المقلدة.

وتم التحفظ على المتهمين، والسيارة المستخدمة فى الواقعة، رقم (ط.ر.ب 2736 )، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

اللحوم السودانية المضبوطة