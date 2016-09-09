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بالصور.. القوات المسلحة توزع أكثر من 2000 كرتونة مواد غذائية بأسوان

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بالصور.. القوات المسلحة توزع أكثر من 2000 كرتونة مواد غذائية بأسوان بالصور.. القوات المسلحة توزع أكثر من 2000 كرتونة مواد غذائية بأسوان

>أسوان – عبد الله صلاح

وزعت القوات المسلحة 2000كرتونة مواد غذائية، على الفقراء والمحتاجين فى المناطق الأكثر احتياجاً بمدينة أسوان، بخلاف عدد آخر من عبوات المواد الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تزامنا مع حلول عيد الأضحى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنفيذا لتعليمات الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

وشملت المناطق والأحياء التى تم توزيع المواد الغذائية على سكانها بمدينة أسوان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، "السيل الريفى، والحكروب، والجزيرة، والكرور وغيرهم".

 

 

 

 

 


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