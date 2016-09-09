بالصور .. مدير أمن القليوبية يتقدم جنازة شهيد الشرطة ماهر السيد

شيع العشرات من أهالى قرية العمار التابعة لمركز طوخ جنازة شهيد الواجب الوطنى رقيب شرطة ماهر السيد مصطفي أبو رخا، والذي لقي مصرعه خلال مشاركته في حملة أمنية لضبط عناصر إجرامية ضمن تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بقرية ميت الحوفيين ببنها.

خرج جثمان الشهيد في جنازة عسكرية من مسجد الشبراوي بالقرية يتقدمها اللواء مجدي عبدالعال مدير أمن القليوبية واللواء أنور عبدالصمد حكمدار المديرية، ومساعدو المدير ومأمور مركز طوخ وبنها .

في سياق متصل نعى نادي أفراد الشرطة بالقليوبية الشهيد، وتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرته في مصابهم الأليم، وأكد النادى في بيان له على مواصلة المسيرة في محاربة الجريمة والخارجين على القانون مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.