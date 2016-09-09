مصر تعرب عن قلقها الشديد من إجراء كوريا الشمالية خامس تجاربها النووية

أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، عن قلق مصر الشديد تجاه ما أعلنته كوريا الشمالية من نجاح خامس تجاربها النووية، مؤكدا على أن هذا الإجراء يمثل تهديدا جديدا لنظام منع الانتشار النووى، وإضعافاً لجهود ترسيخ عالمية معاهدة منع الانتشار النووى وتعزيز دورها فى حظر انتشار الأسلحة النووية ودعم السلام والاستقرار العالمى.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، اليوم، الجمعة، أن استمرار التجارب النووية التى تجريها كوريا الشمالية يزيد من حدة التوتر وسباق التسلح وعدم الاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيط الهادئ، مشيراً إلى موقف مصر الثابت المطالب تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووى، ووضع جميع الأنشطة النووية تحت إشراف نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تمييز أو استثناء.