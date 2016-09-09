دربي مانشستر - ما الذي حدث في أخر دربي شهد مدربين جديدين للفريقين

تتجه الأنظار مساء غدٍ السبت إلى ملعب "أولد ترافورد"، حيث سيشهد مسرح الأحلام مواجهة دربي مدينة مانشستر بين الغريمين، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

مواجهة دائمًا ما تكون قوية ومُنتظرة بين الفريقين خاصةً خلال السنوات الأخيرة مع احتدام الصراع بين الطرفين على الألقاب.

ما سيُضفي الإثارة بشكل أكبر خلال مواجهة هذا الموسم هو التغيير الفني الذي طرأ في الجانبين قبل البداية. وأي إثارة ستكون مع تواجد إسمين بحجم "جوزيه مورينيو" في اليونايتد و"بيب جوارديولا" في السيتي، الغريمين اللدودين في عالم التدريب أينما حطّوا الرحال!

نادرًا ما يحدث أن يطول التغيير الفني الفريقين سويًا في نفس الموسم. فقد رحل "لويس فان خال" عن تدريب مانشستر يونايتد ليحل محله تلميذه البرتغالي "مورينيو"، وكذلك الحال لـ "مانويل بلجريني" الذي أُستبدل بالفيلسوف "بيب".

ماذا حدث في آخر موسم للدربي شهد تغييرًا فنيًا للفريقين في آن واحد؟ الإجابة في هذا التقرير.

الحقيقة أن تلك المواجهة المنشودة لم تكن منذ زمن بعيد، بل كانت في موسم 2013-2014.

رحل الأسطوري الأسكتلندي "أليكس فيرجسون" عن تدريب مانشستر يونايتد بعد إعلانه الاعتزال، ليحل محله مواطنه "ديفيد مويس" قادمًا من إيفرتون.

في الجهة المقابلة، يرحل الإيطالي "روبيرتو مانشيني" بعد تراجُع النتائج ويأتي التشيلي "مانويل بلجريني" بطموحات جديدة.

لتأتي أول مواجهة دربي بين الفريقين على ملعب الإتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي، والتي يتصادف أنها كانت في شهر سبتمبر كذلك، وتحديدًا في يوم 22 ضمن مباريات الجولة 5.

لم يكن الشياطين الحُمر في أفضل أحوالهم واستمر الحال إلى نهاية الموسم، فخسروا أمام السيتي بأربعة أهداف، 2 منها لسيرجيو أجويرو وهدف ليايا توريه وآخر لسمير نصري، كانت من المُمكن أن تكون نظيفة لولا هدف رائع لواين روني من ركلة ثابتة قبل نهاية المباراة بدقائق حفظت ماء وجه حامل اللقب حينها.

الوضع لم يكن أفضل في الجولة 28 على ملعب أولد ترافورد، حيث كرر السيتي تفوقه على اليونايتد بثلاثية نظيفة، 2 منها لإدين دزيكو وهدف ليايا توريه، ليُصبح إنتصارًا ساهم فيما بعد في فوز "السيتيزينز" بلقبهم الثاني خلال 3 أعوام وبفارق نقطتين فقط عن ليفربول.

في المقابل، أنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز السابع دون أن يُحقق أي تأهل أوروبي، ولم يُكمل "مويس" الموسم مع الفريق، حيث رحل بعد الهزيمة أمام إيفرتون بثنائية نظيفة في الجولة 35، ليُكمل أيقونة النادي "ريان جيجز" المسيرة التدريبية للفريق في المباريات المُتبقية من الموسم، قبل أن يصبح مُساعدًا لـ "لويس فان خال" في الموسم التالي.