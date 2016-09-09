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3 وسائل بسيطة لخسارة الوزن للأشخاص المشغولين بالعمل

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3 وسائل بسيطة لخسارة الوزن للأشخاص المشغولين بالعمل 3 وسائل بسيطة لخسارة الوزن للأشخاص المشغولين بالعمل

أرشيفية

تركز معظم وسائل خسارة الوزن على اتباع نظام غذائي محدد، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية والنشاطات البدنية المناسبة.

إلا أن البعض لا يملكون الوقت الكافي لتطبيق مثل هذا النظام، نظراً لانشغالهم بالعمل، ولهؤلاء نقدم بعض الوسائل التي يمكن اتباعها لخسارة الوزن دون الحاجة إلى الكثير من الوقت بحسب ما نقله موقع “24″ الإماراتي عن موقع ل”ايف هاك” الإلكتروني:

1- البروتينات
> بدأت حمية البروتين تكتسب شعبية كبيرة بين أفضل وسائل إنقاص الوزن على المدى الطويل، حيث تحرق البروتينات المزيد من السعرات الحرارية خلال الهضم بالمقارنة مع الكربوهيدرات والدهون. كما أن البروتينات تجعلك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول.

وينصح بالحصول على البروتينات من مصادر مثل البيض والدجاج والسمك والمكسرات، فهي تساعدك على التخلص من الوزن الزائد.

2- الماء
> ينصح الأطباء بشكل دائم بتناول أكبر كمية ممكنة من المياه طوال اليوم، فبالإضافة إلى أن المياه تساعد على تطريب الجسم وأداء أجهزته المختلفة وظائفها على أحسن وجه، فهي تساهم أيضاً بشكل كبير في حرق وتكبح رغبتك بتناول الطعام، وينصح بتناول كوب من الماء على الأقل قبل كل وجبة طعام، فهذا الأمر يجعل معدتك تمتلىء بشكل أسرع، وبالتالي تخفف من كمية الطعام التي تتناولها.

3- الخضروات
> من المعروف أن الخضروات وخاصة الورقية منها تساعد على حرق الدهون، ويمكن أن تشعر بالشبع لفترة طويلة بعد تناول الخضروات بخلاف الكربوهيدرات والوجبات السريعة.

وباختصار، إذا كنت ترغب بخسارة الوزن بأقل جهد وخلال فترة زمنية قياسية، يُنصح باتباع نظام غذائي غني بالبروتينات والخضروات، وتناول كميات كبيرة من المياه بشكل يومي.

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