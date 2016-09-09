حكايات #في_الدوري – للمشككين في البطولة قدمنا مباريات عالمية مثل تلك المواجهات

البعض يشتكي من أن الدوري العام "المنتج المصري الأصيل" في حكاياته وإثارته لا يضاهي الدوريات العالمية أو دوريات كبار القارة الأوروبية.

ولكن هل تصدق أننا قدمنا مبارايات في الدوري مثيرة قبل هؤلاء بفترة زمنية كبيرة أهلا بكم في الحلقة التاسعة من حكايات #في_الدوري .

الأهلي والأسماعيلي VS ليفربول و الأرسنال

شارف دوري 2001/2002 والذي وصفه البعض بالأمتع في تاريخ الكرة في مصر علي الانتهاء ولكنه أبي أن ينتهي دون أن يضع بصمته الأجمل علي الكرة المصرية.

مباراة بين الأهلي المدفوع بانتصاره التاريخي علي غريمه التقليدي الزمالك بستة أهداف لهدف والإسماعيلي المتربع علي قمة الدوري بفارق الأهداف المدجج بنجوم كُثر مثل بركات والشاطر ومعوض والنحاس وعائلة أبو جريشة.

مباراة القرن الـ21 في مصر شهدت تأرجحا في النتيجة بين تقدم للإسماعيلي من قدم الزئبقي بركات من توغل خلف زميله لاحقاً وائل جمعة ثم تعادل للأهلي لأحمد بلال من قذيفة يسارية.

وتقدم للإسماعيلي مجدداً من خلال عمرو فهيم ولكن عاد الأهلي برأسية فاروق المتقنة ليعوض عرضية عمارة المهدرة في لقاء الزمالك لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

أما الشوط الأول علي بعد ثماني سنوات في إنجلترا كان في 21 أبريل 2009 في مباراة يسعي فيها ليفربول للصدارة لمزاحمة تشيلسي و اليونايتد له، نتهي فيه شوطه الأول بتقدم المدفعجية بقدم أرشافين من تمريرة رائعة لسمير نصري لفابريجاس لينهيها اللاعب الروسي الغير مراقب في المرمى.

نعود إلي مصر مجددا وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي والإسماعيلي تقدم الدراويش سريعا بركلة جزاء وضعها إسلام الشاطر علي يمين عصام الحضري ليجري جوزيه تبديلا بمشاركة علاء إبراهيم يقلب فيه الطاولة مجددا وذلك بعدما مر من وسط أربعة لاعبين ومرر لبلال الذي سددها في الشباك مدركا التعادل.

قبل أن يتحصل بلال علي ركلة جزاء ويسددها علاء إبراهيم علي يمين صبحي ليتقدم الأهلي بـ4 أهداف مقابل 3.

إلا أن شادي محمد مدافع الفريق يشتت الكرة بيده قبل دخولها المرمي في الوقت الضائع ليحصل الإسماعيلي علي ركلة جزاء نفذها عطية صابر بنجاح لتصبح النتيجة 4/4.

ومن مصر إلى إنجلترا المباراة سخونتها تزداد من آثار ركض اللاعبين علي عشب الملعب، تقدم أرسنال بهدف يبعد ليفربول عن الصدارة، وفي بداية الشوط الثاني إعصار ليفربولي أحمر بدأ انتهى بإدراك فيرناندو توريس للتعادل.

وتواصلت إمدادات كاوت علي طريقة إمدادات عمارة في مصر كرة عرضية أخري يقابلها موسي بنعيون في المرمي ويخطئها ألمونيا حارس الأرسنال معلناً عن الهدف الثاني والتقدم 2/1 للحمر.

خطأ قاتل من أربيلوا يعيد أرسنال للمباراة بهدف التعادل بقدم أرشافين مجدداً بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ليرد النرويجي رييزا على أربيلوا ويخطئ هو الآخر داخل منطقة الجزاء ويقابلها أرشافين بيمناه لتصبح 3/2 لأرسنال والصدارة تضيع مجددا علي ليفربول.

ويشير بأصابعه ب رقم 3 وهو غير مصدق ما يحدث، يصحح رييزه خطأه بعرضية متقنة علي قدم توريس ويسددها زاحفة ليتعادل ليفربول 3/3.

هجمة مرتدة في الدقيقة 91 مجدداً لأرسنال حلم الصدارة بالفعل يضيع أودعها أرشافين لتصبح 4/3 لأرسنال مجددا.

كرة من جيرارد يلعبها ماسكيرانو ترتد يقابلها بنعيون في الدقيقة 92 ليطفئ الضحكة من علي وجه فينجر مدرب أرسنال وتنتهي 4/4 المباراة وكأن التاريخ يحاكي نفسه بعد 8 سنوات ولكن بمشهد مختلف عن لقاء ستاد القاهرة.

الأهلي والزمالك VS مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

مجدداً إثارة ومتعة الإيجيبشيان ليج تعود بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك وقتها كان مصنفاً في الترتيب العام لأفضل 10 دربي في العالم.

الشوط الأول في القاهرة انتهي بثلاث أهداف لهدف بأقدام رضا شحاتة بعد ديباجة "بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي سادتي والهدف الأول لرضا شحاتة" بتمريرة من حسام غالي.

واصل الأهلي طوفانه وسجل الهدف الثاني عن طريق إبراهيم سعيد بصدره من متابعة لضربة ركنية و تهيئة من وائل جمعة.

ثم هدف ثالث ماكر من خالد بيبو بعد تهيئة رائعة من أحمد بلال، قبل أن يقلص العميد حسام حسن الفارق بهدف في مرمي الحضري قبل نهاية الشوط الأول مشيراً بالرقم 8 عدد أهدافه في مرمي الزمالك والأهلي معاً في لقاءات القمة، وينتهي الشوط الأول ب 3/1 للفريق الأحمر.

وبعد تلك المباراة بتسع سنوات في دربي مانشستر في أول قمة بين مانشيني "سيتي" وفيرجسون "يونايتد" إنتهي شوطها الأول بهدف وحيد للفريق الضيف، كرة عرضية رائعة من زابالايتا تركها سيلفا ووضعها بالوتيللي علي يمين دي خيا.

نعود إلي القمة بالقاهرة، سيطرة مبدئية للزمالك أملاً في الرجوع , ولكن خالد بيبو في لعبة "بيبو وبشير" الشهيرة أحرز الهدف الرابع للأهلي قبل أن يعود ويضيف الهدف الخامس مجدداً بعد تبادل للكرة مع محمد فاروق ويضعها علي يمين عبد المنصف.

وقبل نهاية اللقاء وفي الوقت بدل الضائع تمريرة ماكرة من سيد عبد الحفيظ يكسر بيبو مصيدة التسلل وراوغ عبد المنصف محرزاً الهدف السادس لينتهي اللقاء بستة أهداف لهدف لصالح الأهلي.

أما في مانشستر ففي بداية الشوط الثاني انفراد لبالوتيللي وعرقله جوني إيفانز ليطرد وتكون هذه نقطة تحول اللقاء لسيطرة تامي لسيتي.

تمريرة ولا أروع من سيلفا لجيمس ميلنر يلعبها أرضية زاحفة لتجد المتابع بالوتيللي محرزا الهدف الثاني للسيتي.

تمريرة أخري من نفس المكان من يايا توريه وتجد المتابع أجويرو لتصبح المقدمة للسيتي بثلاثة أهداف دون رد.

سيطرة شبه تامة للسيتي لم يعكر صفوها سوي تسديدة فليتشر الرائعة محرزاً هدف تقليص الفارق لليونايتد لتصبح النتيجة 3/1.

فرص ضائعة من اليونايتد مجددا ولكن البديل إيدين دجيو يتابع كرة ضالة من ركلة ركنية محرزاً الهدف الرابع للسيتي.

ويتوج سيلفا مجهوداته في اللقاء ومن انفراد من الناحية اليسري سدد الكرة في الشباك محرزا الهدف الخامس، وفي الوقت بدل الضائع ينفرد دجيكو بدي خيا بعد تمريرة رائعة من سيلفا ليوسع الفارق لخمس أهداف وينتهي اللقاء 6/1 لصالح السيتي.