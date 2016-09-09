مستشفى الزمالك - اختبار طبي جديد لأيمن حفني للتأكد من سلامته

قرر الجهاز الطبي لنادي الزمالك برئاسة مصطفى المنيري طبيب الفريق، إجراء كشف طبي جديد على أيمن حفني للتأكد من سلامته.

ويعاني أيمن حفني من شد في العضلة الأمامية أبعدته عن معسكر منتخب مصر الأخير.

وقرر مصطفى المنيري إجراء كشف طبي جديد على حفني عصر اليوم الجمعة، للتأكد من سلامته قبل نزوله المران الجماعي للفريق.

ويخشى الجهاز الفني للزمالك من الدفع باللاعب قبل أن يتأكد تماما من سلامته، حتى لا تتفاقم إصابته ويضطر للغياب عن مباراة الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان أيمن حفني قد غاب عن منتخب مصر في مباراتي غينيا وجنوب إفريقيا الوديتين، خلال معسكر المنتخب استعدادا لبدء تصفيات كأس العالم 2018.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 16 سبتمبر الجاري، قبل أن يتجه الفريق المصري للمغرب لخوض لقاء الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.