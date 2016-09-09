دربي مانشستر - مؤتمر مورينيو عن أنباء سعيدة ليونايتد.. وأزمة يعاني منها لغياب أجويرو

زف جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أنباء سعيدة لجماهيره قبل مواجهة الدربي أمام سيتي بتأكيده على جاهزية جميع لاعبيه للقاء.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه سيتي في أولد ترافورد يوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة قائلا:"الجميع جاهزو للمباراة الكل يستطيع المشاركة في اللقاء بشكل طبيعي".

وأضاف"هنريك مخيتاريان جاهز للمباراة لن أقول أنه يستطيع المشاركة لـ90 دقيقة ولكن يمكن له مساعدتنا خلال المباراة".

وواصل المدرب البرتغالي حديثه عن الدربي"في الوقت الحالي لدي تشكيلة جاهزة تماما للمباراة ولا يوجد لدينا إصابات أو غيابات لذلك نحن جاهزون".

وأكد"لذلك لا توجد لدي مشكلة عندما يتوفي جميع اللاعبين للمشاركة، ولكن المشكلة تحدث عندما لا أملك الحلول ولا يتوفر لدي اللاعبين المميزين".

أما عن الدربي الأول له وهو مدربا ليونايتد علق"ليست إلا مباراة أمام خصم مميز وفريق مرشح للقب وعلينا أن نحترمهم بالطبع".

وشدد مدرب ريال مدريد السابق"لكن أعرف ما يعنيه الدربي بالنسبة لمانشستر يونايتد وإن أردنا النجاح فعلينا الفوز في تلك المباراة".

وأردف"نحن نلعب محاولين الفوز بلقب بطولة الدوري وعندما يكون ذلك الأمر هدفك فلا توجد مباراة أهم من الأخرى".

وبسؤاله عن غياب سيرجيو أجويرو مهاجم سيتي عن المباراة لإيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي علق"يمثل صعوبة بالنسبة لنا".

وأوضح المدرب الاستثنائي"عندما يكون أجويرو متاحا فلا يوجد شك في إنه سيلعب أما حال غيابه فديفيد سيلفا قد يلعب كمهاجم وهمي وعلينا أن نستعد لكل السيناريوهات المحتملة في اللقاء".