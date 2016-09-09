مؤتمر كونتي عن: اختلاف طريقة لعب تشيلسي مع قدوم لويز.. وشئ تعلمه من الموسم الماضي

"أعترف أننا كنا بحاجة لقلب دفاع".. الآن بات بمقدور أنطونيو كونتي أن يعترف بما كان ينقصه الفريق قبل التدعيم.

كونتي أبدى ارتياحه بضم ثنائي الدفاع دافيد لويز وماركوس ألونسو في الساعات الأخيرة من الميركاتو، وأكد أنهما سيمنحاه حرية أكبر في اختيار التشكيل.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الجمعة: "اليوم عاد جميع اللاعبين من معسكرات منتخباتهم، والجميع بخير بدون أي إصابات".

وأضاف "إضافة لاعبين مثل دافيد لويز وماركوس ألونسو يحسنان كثيرا من تشكيل الفريق، وما عليهما الآن هو القتال للحصول على مكان في تشكيل الفريق.

كونتي أتبع "مع قدوم دافيد لويز سنلعب بثلاثة قلوب دفاع بالخلف، وأظن أن تشكيل 3-4-3 سيكون أفضل لنا من 3-5-2".

واسترتسل "لا أحب الحديث عن المرشحين للبطولة، والموسم الماضي أثبت أن التوقعات لا أساس لها، ولكن ما نؤكد عليه أننا وإن كنا نشاهد دوري أبطال أوروبا عبر التلفاز هذا الموسم، فالموسم المقبل يجب أن نكون متواجدين فيه".

وأتم "الجميع سيركز هذا الأسبوع مع دربي مانشستر وأنا متأكد أنها ستكون مباراة رائعة، لكننا لا نركز سوى مع فريقنا، فنجن لدينا مباراة أمام سوانزي سيتي أظن أنها ستكون صعبة أيضا".

ويلتقي تشيلسي مع سوانزي سيتي يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.