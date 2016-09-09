دربي مانشستر - مؤتمر جوارديولا عن التعلم من مورينيو وإشادة بإبرا.. وتحذير للاعبيه

"قلت ذلك كثيرا أنا أحترم مورينيو وأحاول دائما التعلم من كل زملائي الأمر متشابه معه" هكذا تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن نظيره في يونايتد قبل مواجهتهما في الدربي.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه سيتي في أولد ترافورد يوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة حول مشاركة الوافد الجديد حارس المرمى كلاوديو برافو قائلا:"لقد تخلص من الإصابة التي كان يعاني منها وتدرب بشكل جيد خلال اليومين الأخيرين، ليروي ساني تدرب بشكل جيد أيضا، وإلكاي جوندوجان كذلك".

وأردف"برافو لائق بدنيا ومستعد للمباراة هو بعمر الـ32 أو الـ33 ويمتلك الخبرة الكافية للمشاركة لا توجد مشكلة في قدرته على التصدي للفرص".

وواصل"أما فينسنت كومباني يتدرب بشكل جيد لكننا ننتظر نتائج بعض الفحوصات للتأكد من جاهزيته، لذا لن نخاطر كثيرا به في اللقاء لتفادي ما حدث الموسم الماضي فهو لن يعود إلا حال جاهزيته بنسبة 100%".

علاقته مع مورينيو

وحول علاقته مع مورينيو تحدث جوارديولا"قلت ذلك كثيرا أنا أحترم مورينيو وأحاول دائما التعلم من كل زملائي الأمر متشابه معه".

وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق"المنافسة بيننا تزداد أكثر في الإعلام ونحن لا نستطيع التحكم في ذلك الأمر".

وأكمل"لقد كان مدربي ومساعد عم السير بوبي روبسون، المرة الأخيرة في برشلونة وريال مدريد لم تكن سهل لكل منا، لكننا التقينا مؤخرا منذ أسبوعين في مؤتمر لمدربي البريميرليج وتحدثنا بسلاسة".

وتابع مجيبا حول سؤال هل سيقبل دعوة المدرب البرتغالي لشرب كأس من النبيذ بعد اللقاء قائلا:"بالطبع، إذا تم دعوتي فسأقبلها".

تحذير للاعبيه وإشادة بإبراهيموفيتش

وعن مستوى يونايتد خلال الموسم الجاري علق المدرب الإسباني"نحن نعلم كيف سنلعب غدا، لقد رأيت كل مباريات يونايتد وهم كانوا يتحسنون أكثر مع كل لقاء جديد مثلنا تماما".

وأوضح"هذا طبيعي وهم لديهم الكثير من المواهب خاصة في الخط الأمامي، مارسيال سريع للغاية وماتا خطير حينما يلعب بين الخطوط ويقوم باختراقاته، وإمكانيات روني لا جدل حولها مثل إبراهيموفيتش أيضا".

وأكمل"هم فريق يلعب الكرات الثابتة بشكل رائع فهم أطول منا ومن المستحيل التحكم في ذلك الأمر، هم فريق رائع مثلما كان مانشستر يونايتد دائما لذا علينا الحذر".

وعن إبراهيموفيتش علق"لدي الكثير من الاحترام لما قدمه لكرة القدم، هو أحد أفضل اللاعبين وبالطبع أفضل اللاعبين يتركون تأثيرا مباشرا حينما يصلون لأي ناد بسبب موهبتهم".

وأتم"بعض اللاعبين يأخذون الوقت للتأقلم على المسابقة، لكن هناك آخرين يقومون بذلك سرعا وهو واحدا منهم بالطبع".