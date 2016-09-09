تشغيل 34 خط أتوبيس خلال العيد لخدمة المناطق السياحية والترفيهية

أكد اللواء مهندس رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه سيتم تشغيل 34 خط أتوبيس جديد يعمل كخدمة خاصة يتم تشغيلها خلال اجازة العيد فقط، وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بإجمالى 130 سيارة جديدة تم اختيارها بين السيارات الجديدة التى وردت حديثا لتقديم خدمة مميزة للجماهير خلال إجازة العيد بالإضافة إلى خمسة وحدات نهرية سياحية وعدد من الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، في بيان صادر عنه اليوم، أنه سيتم تركيز أتوبيسات هيئة النقل العام فى المناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث ليقوم بخدمة حدائق ابن سندر و6 أكتوبر وبدر وملاهي جيرولاند وخدمات ملاهي سندباد بالنزهة الجديدة وخدمات الحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر بحلوان بالإضافة إلى حدائق المحمدى ودار العلوم وخدمات حديقة الفسطاط بمصر القديمة.

ووضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى – مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة ، خطة أمنية استعداداً للعيد تتضمن انتظام الخدمات من الثانية صباحا يوم 10 سبتمبر الجاري بمحيط مساجد عمرو بن العاص والأزهر والحسين ورابعة والنور بالعباسية فضلا عن آل رشدان والمشير طنطاوي، بالإضافة إلى الساحات المخصصة لصلاة العيد.

كما تتضمن الخطة تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمناطق الجبانات من الساعة السادسة صباحا في اليومين الأول والثاني لعيد الأضحى المبارك، وتكثيف الخدمات بمحيط الفنادق بنطاق العاصمة لمنع الانتظار الخاطئ وتجنب التكدس المرورية.

كما أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عن تفعيل غرف لاستقبال الشكاوى خلال 24 ساعة مع تكثيف المعدات في أماكن المجازر الآلية وخاصة مجزر البساتين