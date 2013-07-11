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كيف يمكن التغلب على اكتئاب ما بعد الولادة؟

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كيف يمكن التغلب على اكتئاب ما بعد الولادة؟ كيف يمكن التغلب على اكتئاب ما بعد الولادة؟

تسأل قارئة، أنا أم لطفل حديث الولادة منذ الولادة، وأنا أشعر باكتئاب شديد ولا أقدر على النوم بسهولة، والأمر ازداد عن الحد خصوصاً مع تفاقم مسئوليه الطفل.

يجيب على هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى، قائلا تجربة الطفل الأول لدى معظم الأمهات تتسبب فى اكتئاب شديد، لأن الأم لم تكن معتادة على المسئولية ومع تجربة الطفل الأول تشعر أنها انتقلت من مرحلة لمرحلة، خصوصاً أن لم تكن معتادة على تحمل المسئولية واكتئاب ما بعد الولادة أمر وارد ويحدث لمعظم السيدات وهو ناجم عن مسئولية الأم تجاه الطفل عندما يبكى يرضع يحتاج لتغيير ملابسه وقد يأتى ذلك الاكتئاب لدى بعض الأمهات بعدم الرغبة فى التحدث إلى الآخرين.

ويتابع بحرى، معظم الأمهات يخفن من تجربة الطفل الأول لذا على الزوج مراعاة بعض الأشياء حتى يستطيع إخراج زوجته من ذلك الاكتئاب منها مساعدتها فى تربية الطفل تطمينها لما هو أتى مع عدم الإكثار من المتاعب الملقاة على عاتقها مع ترديد عدد من الكلمات الطيبة على مسامعها والامتناع عن توبيخها كأن يقول لها الزوج (وزنك زاد) وغير ذلك من الكلمات التى تفقدها الثقة بالنفس وتزيد من اكتئابها مع مشاركتها فى تربية الطفل حتى تشعر أن المسئولية لم تعد ملقاة على عاتقها فقط.

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مصر 365