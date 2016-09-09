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دراسة: سرطان الغدة الدرقية لا يتطلب الجراحة ولا يؤدى إلى الوفاة

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دراسة: سرطان الغدة الدرقية لا يتطلب الجراحة ولا يؤدى إلى الوفاة دراسة: سرطان الغدة الدرقية لا يتطلب الجراحة ولا يؤدى إلى الوفاة

>أ ش أ

كشف دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين فى المركز الدولى لأبحاث السرطان فى مدينة ليون الفرنسية بالاشتراك مع زملائهم فى المعهد الوطنى للسرطان الإيطالى أنه خلال العشر سنوات الماضية ظهر فى العديد من الدول وباء سرطان الغدة الدرقية وهى أورام صغيرة فى حجم الحلمة الصغيرة وهى لا تؤدى إلى الوفاة وتظل ثابتة على ما هى عليه أو تدمر. وأن ذلك لا يستدعى الجراحة التى تزيل الغدة إنما هى تحتاج للمراقبة والمتابعة فقط.

 

وقد سجلت كوريا الجنوبية أكبر عدد من هذه الحالات خاصة للفترة العمرية من 15 إلى 79 عاما أى أنها تعدت 2ر12 حالة لكل 100 ألف شخص فى الفترة من 2003 – 2007 وهذا التطور أدى إلى استخدام معايير لتشخيص المرض مختلفة وعديدة منها الأشعة والسكنر والأشعة المغناطيسية والمتابعة الطبية.

 

وأوضح العلماء أن سرطان الغدة الدرقية مرتبط بالإشعاعات النووية كما حدث فى اليابان بعد انفجار المفاعل النووى "فوكوشيما" فى 2011 والذى أصاب الأطفال والشباب لتعرضهم لهذه الإشعاعات.

 

وطبقا لتقارير المعهد الوطنى للسرطان الإيطالى بلغ حالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية 10 آلاف حالة جديدة منها ثلاثة أرباع لدى المرأة مع عدد وفيات أقل 400 حالة كذلك الحال بالنسبة لإشعاعات حادثة المفاعل النووى الروسى تشرنوبل فى 1986.

 

وقد أجرى العلماء دراساتهم فى 12 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وعدد المصابين 560 ألف شخص فى الفترة من 2003 حتى 2007 حيث كان عدد المصابين بسرطان الغدة الدرقية 90% فى كوريا الجنوبية ومن 70% إلى 80% فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا واستراليا و50% فى اليابان وفى بريطانيا كانت الأرقام معتدلة 25% إلى 70%.

 

وقد لاحظ العالم الإيطالى سالفاتور فاكارللا أن استئصال الغدة كاملة مع العلاج باليود المشع لم يكن لها فائدة لأن الموضوع لم يكن خطر حيث أن عملية الاستئصال تعرضه لخطورة حدوث شلل فى الحبال الصوتية مما جعل العلماء يطالبون بعدم اللجوء للجراحة والانتظار والمراقبة طالما أن الورم فى حجم الحلمة الصغيرة.


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