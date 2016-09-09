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مصر تعرب عن قلقها الشديد تجاه إجراء كوريا الشمالية تجارب نووية

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مصر تعرب عن قلقها الشديد تجاه إجراء كوريا الشمالية تجارب نووية مصر تعرب عن قلقها الشديد تجاه إجراء كوريا الشمالية تجارب نووية

وزارة الخارجية

أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلق الشديد تجاه ما أعلنته كوريا الشمالية من نجاح خامس تجاربها النووية، مؤكدًا على أنَّ هذا الإجراء يمثل تهديدًا جديدًا لنظام منع الانتشار النووي، وإضعافاً لجهود ترسيخ عالمية معاهدة منع الانتشار النووي وتعزيز دورها في حظر انتشار الأسلحة النووية ودعم السلام والاستقرار العالمي.

وأضاف أبو زيد في بيانٍ له، الجمعة، أنَّ استمرار التجارب النووية التي تجريها كوريا الشمالية يزيد من حدة التوتر وسباق التسلح وعدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيط الهادئ.

وتابع:”موقف مصر الثابت المطالب تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، ووضع جميع الأنشطة النووية تحت إشراف نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تمييز أو استثناء”.

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