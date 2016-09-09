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حصص إضافية من البنزين والسولار والبوتاجاز لمحافظة بني سويف

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حصص إضافية من البنزين والسولار والبوتاجاز لمحافظة بني سويف حصص إضافية من البنزين والسولار والبوتاجاز لمحافظة بني سويف

أرشيفية

المراسل : محمد شعبان

قال المحاسب محسن فرغلي، وكيل وزراة والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، إنه تم زيادة حصص البنزين والسولار والبوتاجاز، وأصبح الوضع مستقرًا عقب إجراء بعض الإتصالات من محافظ بني سويف للمسئولين.

وأضاف وكيل وزارة التموين، ان نسبة حصة السولار زادة بمعدل 7% وتم زيادة بنزين 80 إلي 124% وبنزين 90 إلي 200%، بينما تم زيادة حصة البوتاجاز من 30500 إلي 33464 إسطوانة بنسبة وصلت لـ10 %، فضلاً عن زيادة الغاز الصب بنسبة 14% والذي ساهم بشكل كبير في حدوث إنفراجة في أزمة إسطوانات البوتاجاز بالمحافظة.

جاء ذلك خلال حضورة إجتماع لبحث أزمة السولار والبنزين والبوتاجاز الذي عقدة المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف بعدد من التنفيذيين والمعنيين .

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