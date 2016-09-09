وزير الخارجية يلتقي نظيره البلغاري على هامش مؤتمر «رودس» للأمن

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنَّ سامح شكري وزير الخارجية التقى مع وزير خارجية بلغاريا “دانيال ميتوف”، على هامش مشاركته في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار، حيث تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين و التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية من أهمها الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا وجهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف أبو زيد في بيانٍ له،الجمعة، أنَّ وزير خارجية بلغاريا وجه الدعوة إلى نظيره المصري لزيارة صوفيا، حيث رحب الوزير شكري بالدعوة ووجه ببدء الإعداد في اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين للإعداد للزيارة وتحديد مجالات التعاون بين البلدين بحيث تكلل الزيارة نتائج أعمال اللجنة المشتركة.