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بالصور.. السيرك القومى يضاعف حفلاته بـ«العجوزة وجمصة» في العيد

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ارشيفية

ارشيفية

كتب: مصطفي حمزة

قرر جلال عثمان، رئيس السيرك القومى، زيادة العروض المقدمه للجمهور بمقرات السيرك بالعجوزة وجمصه، إحتفالا بعيد الاضحي المبارك .

ويقدم فنانى شعبة الجيزة برئاسة محمد التونى، أول أيام العيد عرض سواريه فى الساعة التاسعة مساءًا ، بينما يقدمون فى باقى أيام الأجازة عرضين، الأول فى الساعة الخامسه ، والثانى في الساعة التاسعه ، ويستمر العرض لمدة ساعتين، حيث يختتمه مدرب الأسود والنمور الفنان مدحت كوته.

أما فى “جمصه”، فتقدم شعبة القاهرة برئاسة أشرف شعبان ،عروضها يوميًا فى الساعة التاسعة مساءًا ، حيث يشمل برنامج الحفل 13 فقرة على مدى الساعتين ، وتختتم باستعراض الثعابين للمدربه لويزا الحكيم،وفقرة النمور والأسود للمدربة لوبا الحلو.

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