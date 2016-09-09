مؤتمر إنريكي: ميسي يستطيع اللعب أمام ألأفيس.. ولست ساحرا لإسعاد الجميع

(إفي): أكد المدير الفني لبرشلونة، لويس إنريكي، جاهزيه نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي للعب غدا السبت أمام ألافيس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي عشية المباراة التي تقام بمعقل البرسا "كامب نو" أجاب إنريكي بـ"نعم" على سؤال حول ما إذا كانت حالة ميسي تمكنه من اللعب أمام ألافيس، رغم أنه كان قد أشار في رده على سؤال سابق إلى احتمالية غياب "البرغوث الأرجنتيني" عن اللقاء.

وكان ميسي قد عاد إلى برشلونة دون أن يستكمل معسكره مع المنتخب الأرجنتيني بسبب مشكلات في العضلة الضامة للساق اليسرى الملاصقة للحوض، وخلال الأيام الأخيرة تدرب بمعدل أقل من زملائه حيث كان يشارك في جزء من التدريبات الجماعية ويجري مرانا خاصا.

ولم يؤكد لويس إنريكي أيضا ما إذا كان أندريس إنيستا والفرنسي جيريمي ماثيو في حالة تسمح لهما باللعب للمرة الأولى في الموسم الجديد من الليجا بعد إصابتيهما خلال كأس السوبر الإسباني.

وعن إنيستا وماثيو قال إنريكي إنهما بدآ هذا الاسبوع التدريبات الجماعية ولكنهما يحتاجان للتحسن من الناحية البدنية.

ومن ناحية أخرى، استعاد إنريكي البرازيلي نيمار والأوروجوائي لويس سواريز بعد انتهاء ارتباطاتهما مع منتخبي بلديهما.

وانضم سواريز لمران برشلونة اليوم، فيما كان نيمار قد عاد له أمس بعد غياب ثلاثة أشهر ونصف بسبب مشاركته أولا مع منتخب البرازيل الأوليمبي الذي فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد "ريو 2016" ثم مع المنتخب الأول في مباراتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

وعن نيمار قال إنريكي: "نيمار في حالة جيدة وسعيد بحصد الميدالية الذهبية مع بلاده، وهو أمر ليس هينا. هو متحمس للعب".

وعلى صعيد آخر، تحدث مدرب البرسا عن المهاجم باكو ألكاسير الذي تم تقديمه أمس لاعبا جديدا في صفوف الفريق الكتالوني وقال: "ألكاسير سعيد بانضمامه لبرشلونة ومتحمس لمساعدتنا. لقد قمنا بضم لاعب دولي كبير يطمح لحصد الألقاب".

ويرى إنريكي أنه بات أمام فريق لم ير أفضل منه من قبل كمدرب، محذرا من أن المنافسة ستكون شرسة حيث أنه "بهذا الفريق سوف يضطر لاعبون كبار رائعون دوليون للجلوس على مقاعد البدلاء وفي المدرجات. لست ساحرا ولا أستطيع إسعاد الجميع".

وعن مواجهة ألافيس، أشار إنريكي إلى ضرورة توخي فريقه الحذر بعد الأداء الجيد الذي قدمه ألافيس في أول جولتين من الليجا الصاعد لها.

وأعرب إنريكي عن سعادته لأنه سيلتقي مجددا بمدرب ألافيس الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو الذي سبق ولعب معه بينما كان في صفوف برشلونة.

ويحتل برشلونة وصافة الليجا حاليا بست نقاط بفارق الأهداف خلف لاس بالماس وأمام ريال مدريد، فيما يحل ألافيس في المركز الـ11 بنقطتين.