الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة رطب شمالاً حتى الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة غدا السبت، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 37

الإسكندرية 21 34

مطروح 23 31

بورسعيد 24 32

دمياط 25 33

بلطيم 24 33

الإسماعيلية 23 38

السويس 23 38

العريش 19 35

نخل 16 37

طابا 23 37

الطور 25 36

مرسى علم 26 37

الغردقة 25 36

شرم الشيخ 27 37

رفح 19 34

كاترين 17 32

سيوة 24 41

المنيا 21 39

الفيوم 22 39

رأس سدر 22 36

أبوسمبل 26 39

وسط الدلتا 23 36

أسيوط 21 39

سوهاج 22 39

الأقصر 24 40

أسوان 24 40

شلاتين 25 36

حلايب 27 33

الوادى الجديد 20 39

قنا 22 41

نويبع 27 36

السلوم 23 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 43

المدينة 29 42

الرياض 30 42

المنامة 31 36

أبوظبى 29 40

الدوحة 30 37

الكويت 25 41

دمشق 18 38

بيروت 25 31

عمان 22 35

القدس 20 31

غزة 24 31

بغداد 23 42

مسقط 26 32

صنعاء 15 29

الخرطوم 28 40

طرابلس 20 32

تونس 22 32

الجزائر 19 32

الرباط 17 25

نواكشوط 25 32

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 31

اسطنبول 23 31

اسلام اباد 26 35

نيودلهى 27 37

جاكرتا 24 31

بكين 20 30

كوالامبور 24 32

طوكيو 23 29

أثينا 22 29

روما 19 28

باريس 13 28

مدريد 16 32

برلين 15 28

لندن 17 21

مونتريال 17 27

موسكو 9 16

نيويورك 24 32

واشنطن 25 35