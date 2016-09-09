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أهلي دبي: جاهزون لتحقيق لقب السوبر في مصر

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أهلي دبي: جاهزون لتحقيق لقب السوبر في مصر أهلي دبي: جاهزون لتحقيق لقب السوبر في مصر

أكد عبد المجيد حسين المشرف على أهلي دبي أن فريقه جاهز للفوز بلقب السوبر الإماراتي أمام الجزيرة وذلك حينما يلتقيان عقب بضعة أيام.

وسيلتقي أهلي دبي مع مواطنه الجزيرة بملعب الدفاع الجوي في الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الإماراتي.

وتحدث المشرف العام على أهلي دبي قائلا:"جاهزون لتحقيق حلم جماهيرنا والفوز بأول بطولة سوبر تقام في ".

وأكمل"وفرنا كل سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين وضمت القائمة كل نجومنا مثل أحمد خليل وأسامواه جيان وريبيرو".

فيما أكد علاء حلويش مدير إدارة الدراسات والتطوير بأهلي دبي أن إدارة ناديه تولي اهتماما خاصا بالحضور الجماهيري لتلك المباراة.

وأكمل"نتمنى خروج تلك المباراة بشكل يليق بمصر والإمارات".

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