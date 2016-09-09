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بالصور.. تنفيذ 70 %بمشروع الإسكان الاجتماعي لإقامة 216 وحدة سكنية بالوادى الجديد

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بالصور.. تنفيذ 70 %بمشروع الإسكان الاجتماعي لإقامة 216 وحدة سكنية بالوادى الجديد بالصور.. تنفيذ 70 %بمشروع الإسكان الاجتماعي لإقامة 216 وحدة سكنية بالوادى الجديد

أرشيفية

أعلن «محمد العدوى» رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، االيوم الجمعة ،عن تنفيذ 70 % من وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة بإجمالي 216 وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

وقال «العدوى» ان المشروع ينفذ علي مرحلتين، الأولي تشمل تنفيذ 120 وحدة سكنية، والمرحلة الثانية 96 وحدة سكنية بتمويل من صندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان وتنفيذ جهاز التعمير.

أضاف «العدوي»، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال شهر ديسمبر المقبل، ليتم خلال الفترة المقبلة، تسليم هذه الوحدات السكنية للمنتفعين التي تنطبق عليهم الشروط المعلنة بمعرفة وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الفرافرة ،ومديرية الإسكان بالمحافظة.

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