«الصحة»: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 52 ألف مريض

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 52 ألف و 44 حالة مرضية، حتى صباح اليوم الجمعة، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 50 الف و 9 حالة بمكة، و 2035 في المدينة المنورة، بينما دخلت 309 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 262 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 47 حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح بيان وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ “33″ حالة من بينهم 31 بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل 15 وفاة فقط حتى الآن.

وأكد الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه لم يتم إكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم الجمعة، لافتًا الى استمرار فريق الوقائى بالمرورعلى العيادات والمستشفيات لرصد اى حالات معدية اوغير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

وأوضح” حجازى”، أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، لاستقبال ضيوف الرحمن ، لافتًا الى توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية .