محافظة القاهرة: رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنَّه تم وضع خطة تنفيذية من خلال مديريات محافظة القاهرة وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالأحياء وغرفة العمليات والمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحي المبارك لتسهيل حياة المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم في كافة المجالات.

أعلنت محافظة القاهرة حالة الطوارئ القصوى بجميع المديريات والهيئات التابعة لها استعدادًا لعيد الأضحي المبارك، لتوفير كافة الخدمات والسلع الحيوية للمواطنين.

وأصدر المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، تعليماته إلى المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بتكثيف أعمال النظافة بالساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحي المبارك، ومراجعة النظافة حول المساجد بجميع أحياء القاهرة والمحاور والطرق المؤدية إليها وتكليف مسئولي الإنارة المركزية بالهيئة لمراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع استعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك،

وشدد المحافظ فى بيان رسمى، على رئيس الهيئة بتكثيف النظافة في الشوارع والميادين خلال الأيام المقبلة، مع تخصيص أطقم من الإنقاذ المركزى لكل منطقة من المناطق الأربعة تحسباَ لوقوع اى طوارئ أو تقصير فى عمل شركات النظافة الخاصة.