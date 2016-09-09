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شرطة رأس الخيمة تخرج 6 غواصين من دورة الاسعاف والانقاذ البحري

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شرطة رأس الخيمة تخرج 6 غواصين من دورة الاسعاف والانقاذ البحري شرطة رأس الخيمة تخرج 6 غواصين من دورة الاسعاف والانقاذ البحري

شهد المقدم ركن محمد حسن الشميلي رئيس قسم مسرح الجريمة، تخريج 6 غواصين من قسم الاسعاف والإنقاذ بالإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من دورة "الاسعاف والانقاذ البحري" التي عقدت بمعهد تدريب الشرطة في 14 أغسطس الماضي وحتى 1 سبتمبر عام 2016.

وهدفت الدورة إلى زيادة الوعي لسلامة المنقذ وتنمية قدرات الغواصين لتجنب وتوقع المشاكل بالإضافة إلى التعامل معها وإدارتها، وتناولت العديد من المحاور المهمة والرئيسية ومفاهيم حديثة ومنها التدريب على أساليب الانقاذ الفعالة ومهارات الاسعافات الأولية ، واستخدام أكسجين الطوارئ للحالات المهددة للحياة، وجهاز صدمات القلب، وكيفية التعامل مع حالات الغرق وإدارتها وإسعافات وغيرها من المحاور.

وأكد الشميلي أن الدورة تأتي ضمن الخطة السنوية لوزارة الداخلية لعام 2016 والرامية إلى صقل مهارات منتسبيها وتطوير قدراتهم في مجال العمل الشرطي بهدف اكسابهم وتزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم على رفع مستوى أدائهم في العمل.
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