عامل يقتل عم زوجته بعدما عاشرها جنسيا وهتك عرض ابنتها فى دار السلام

جريمة قتل بشعة نفذها عامل وتخلص من عم زوجته بعد ان اكتشف قيامه بمعاشرتها جنسيا، وهو ما دفعه لتطليقها، والاحتفاظ بنجلته معه، إلا أنه فوجئ بقيامه أيضا بالتعدى الجنسى على نجلته، وهو ما دفعه للتخلص منه والاستعانة بآخرين وتقييده باستخدام شريط لاصق، والتعدى عليه بالضرب، بالإضافة إلى هتك عرضه، وفور اكتشاف نجل المجنى عليه إصابة والده أسرع بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى قبل إسعافه.

تلقى المقدم أشرف سيف رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من "ع ا م" 32 سنة بائع، بأنه أثناء توجهه لمسكن والده "م ع ا" 60 سنة بائع، اكتشف تواجده فى حاله إعياء بمسكنه وبه إصابات متعددة بأماكن مختلفة من الجسم، وتمكن بمساعدة الأهالى من نقله لأحد المستشفيات، إلا أنه توفى فور وصوله.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وبمعاينة الجثة تبين أن بها إصابات عبارة عن كدمات بالوجه والكتفين والقدمين وجروح وخذية متعددة بالساقين والزراعين، ومن خلال فريق البحث الذى أشرف على تنفيذه اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث القاهرة، وقاده اللواء هشام لطفى نائب مدير مباحث القاهرة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ع ف م" 32 سنة، عامل، والسابق اتهامه في قضيتين، و"ر ح ع" 39 سنة، تباع، والسابق اتهامه فى قضيتى "مشاجرة وضرب وسرقة"، و"س إ ع" 21 سنة، عامل رخام، "شقيق المتهم الأول من ألام".

ومن خلال الأكمنه تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه سبق وأن تزوج من نجلة شقيق المجنى عليه، واكتشف قيامه بمعاشرتها جنسيا فقام بتطليقها، واحتفظ بنجلته منها إلا أن المجنى عليه قام أيضا بالتعدى الجنسى على نجلة المتهم، ما أدى إلى فض غشاء بكارتها، وهو ما دفعه للتخطيط للانتقام منه، وفى سبيل ذلك استعان بالثانى والثالث، وتوجهوا لمسكنه حيث استقبلهم المجنى عليه وقاموا بتقييده باستخدام شريط لاصق وتعدى عليه المتهم الأول بـ"جاكوش وسلاح أبيض نصل كتر" محدثا ما به من إصابات، فضلا عن هتك عرضه بوضع زجاجة مياه غازية بمؤخرته وانصرفوا.

كما تم بإرشاد المتهمين بمحل الواقعة العثور على سلاح أبيض "شفرة كتر مدممة" وزجاجة مياه غازية سعة لتر، وجاكوش كبير الحجم، وشريط لاصق المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13873 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.