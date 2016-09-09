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مصرع 6 من أسرة واحدة اصطدمت سيارتهم بعمود إنارة على طريق العلمين

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مصرع 6 من أسرة واحدة اصطدمت سيارتهم بعمود إنارة على طريق العلمين مصرع 6 من أسرة واحدة اصطدمت سيارتهم بعمود إنارة على طريق العلمين

>مطروح - حسن مشالى

لقى 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارتهم بأحد أعمدة الإنارة بالكيلو 30 على طريق العلمين - وادى النطرون.

 

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح إخطارًا من مستشفى العلمين المركزى بوصول 6 جثث لكل من هشام إبراهيم 60 سنة، وسامية فهمى 55 سنة، وعبد الرحمن هشام إبراهيم 15 سنة، وعمر هشام إبراهيم 13 سنة، وإيمان فهمى 30 سنة، ومسعود عيسى 45 سنة مقيمين بمنطقة الشرابية القاهرة.

 

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


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