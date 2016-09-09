ضبط ‫5 أسلحة نارية و22 لفافة بانجو خلال حملة أمنية بالأقصر ‎

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر، اليوم الجمعة، من ضبط 5 أسلحة نارية و22 لفافة من نبات البانجو وقطعتين من جوهر الحشيش المخدر بحوزة 7 أشخاص، خلال حملة مكبرة بدائرة المركز .

تلقي اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الأقصر، بضبط “ص.ا.ا”، 20 سنة – عامل أجري ، ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد روسي بروحين قصيرة عيار 7.62×39 و 7 لفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 300 جرام تقريبًا ومبلغ مالي قدره 45 جنيه ، و”خ .س .ع”،46 سنة، مزارع ومقيم بدائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 م و2 طلقة من ذات العيار.

كما تلقي الحملي، إخطارًا بضبط ” ا. ج. م”، 23 سنة – عامل ومقيم بدائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 م و1 طلقة من ذات العيار و” م . م . ف”، 31 سنة – عامل ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 م و1رطلقة من ذات العيار، و”م . ص. خ”، 35 سنة – عامل ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 م و1 طلقة من ذات العيار.

كما تم ضبط ” ا . ا . ا”، 21 سنة – عامل اجري ومقيم بدائرة المركز وبحوزته 15 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 750 جرام تقريبًا ومبلغ مالي 60 جنيه و”ج . ا. ع”، 32 سنة – عامل ومقيم دائرة المركز وبحوزته 2 قطعة جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 20 جرام تقريبًا .

> تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .