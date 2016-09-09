الليجا تدعم ريال وأتليتكو ضد قرار حرمانهما من سوق الانتقالات

(إفي): أعربت رابطة الدوري الإسباني للمحترفين اليوم الجمعة عن "دعم كرة القدم الإسبانية الكامل لسياسة حماية اللاعبين القصر" وأبرزت عمل ناديي ريال مدريد وأتليتكو في هذا الصدد.

يأتي هذا الدعم بعد أن رفضت أمس لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تظلم الريال وأتليتكو، ليتم بذلك حرمانهما من إجراء تعاقدات على مدار موسمي انتقالات متتاليين حتى يناير 2018 ، لارتكابهما مخالفات في التعاقد مع لاعبين قصر.

وترى رابطة الدوري الإسباني أن عقوبة الفيفا "متعسفة"، مؤكدة أنها تدعم الريال وأتليتكو في سياساتهما لحماية وتأهيل اللاعبين القصر.

وأعربت الرابطة عن أسفها للعقوبة الموقعة على الملكي وأتلتي وترى أنها متعسفة في ظل الإجراءات التي يتم القيام بها في إسبانيا من أجل حماية اللاعبين القصر وتأهيلهم.

وأشارت الرابطة إلى انها اقترحت على الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم إقامة نظام تعويض مناسب للأندية التي تقوم بتأهيل اللاعبين القصر.