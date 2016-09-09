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بعد المران الأول.. تريزيجيه يدخل قائمة فريقه الجديد للمباراة المقبلة

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بعد المران الأول.. تريزيجيه يدخل قائمة فريقه الجديد للمباراة المقبلة بعد المران الأول.. تريزيجيه يدخل قائمة فريقه الجديد للمباراة المقبلة

أعلن جلين دي بوك المدير الفني لنادي موسكرون البلجيكي قائمة فريقه لمواجهة زولت فاريجيم في الدوري البلجيكي.

ودخل محمود حسن "تريزيجيه" المحترف المصري في صفوف موسكرون، في قائمة الفريق للمباراة.

ورغم أن تريزيجيه المعار من صفوف أندرلخت لم يشارك سوى في تدريب واحد مع فريقه الجديد إلى الآن، إلا أن المدير الفني اختاره ليكون ضمن قائمة اللقاء.

وكان تريزيجيه قد صرح لـ FilGoal.com بأنه أصر على المشاركة في التدريب رغم عودته من سفر طويل. (طالع حوال تريزيجيه كاملا)

ويلتقي موسكرون مع زولت فاريجيم يوم غدا السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري البلجيكي.

ويحتل موسكرون المركز الـ 14 في جدول الترتيب برصيد 3 نطاق فقط، في حين يحتل زولت المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نادي تريزيجيه الأصلي ومتصدر المسابقة أندرلخت صاحب الـ 11 نقطة.

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