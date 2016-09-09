الاتحاد الإفريقي يخطر الزمالك بخضوعه لكشف المنشطات قبل مباراة الوداد

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يخطره فيه بإرسال طبيب المنشطات لفحص عينة أحد اللاعبين قبيل مباراة الوداد.

وأرسل الكاف خطاب للزمالك يخطرهم فيه بموعد وصول الطبيب التونسي شفيق جرايا للقاهرة، كي يرتب الفريق الأبيض ترتيباته للأمر.

ويصل شفيق جرايا للقاهرة صباح يوم الأربعاء المقبل، قبل المباراة بـ 48 ساعة.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي ينفذ فيها الاتحاد الإفريقي الكشف عن المنشطات قبل مباريات دوري أبطال إفريقيا منذ بداية نسخة هذا العام في البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يسافر للمغرب لخوض مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.