أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الاتحاد الإفريقي يخطر الزمالك بخضوعه لكشف المنشطات قبل مباراة الوداد

Google+ Print
الاتحاد الإفريقي يخطر الزمالك بخضوعه لكشف المنشطات قبل مباراة الوداد الاتحاد الإفريقي يخطر الزمالك بخضوعه لكشف المنشطات قبل مباراة الوداد

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يخطره فيه بإرسال طبيب المنشطات لفحص عينة أحد اللاعبين قبيل مباراة الوداد.

وأرسل الكاف خطاب للزمالك يخطرهم فيه بموعد وصول الطبيب التونسي شفيق جرايا للقاهرة، كي يرتب الفريق الأبيض ترتيباته للأمر.

ويصل شفيق جرايا للقاهرة صباح يوم الأربعاء المقبل، قبل المباراة بـ 48 ساعة.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي ينفذ فيها الاتحاد الإفريقي الكشف عن المنشطات قبل مباريات دوري أبطال إفريقيا منذ بداية نسخة هذا العام في البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يسافر للمغرب لخوض مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع