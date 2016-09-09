«حرمة الدم».. خطبة الجمعة في مساجد بني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

> تحدثت العديد من مساجد مركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف، عن فضل العشر أوائل من ذي الحجة ، وكيف كان رسول الله يتأهب خلالها في التقرب من العبادات وصالح الأعمال .

وقال الشيخ أحمد محمد نصر إمام، وخطيب بوزارة الأوقاف، خلال خطبة الجمعة بأحد مساجد مركز إهناسيا، إنه لابد من التقرب إلي الله في هذه الأيام الطيبة المباركة والبعد عن التنابذ والتشاحن، متابعاً أن رسول الله صلي الله علية وسلم كان يشدد علي حرمة الدماء في هذه الأيام ونهي عن التقاتل والتشاجر والتخاصم .

> وأضاف، أن المرء مازال في فسحة من دينه ما دام لم يصب دماً حرامًا ، مطالباً بالتكاتف والبناء لا الهدم والبغض .