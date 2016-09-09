محافظ الوادي الجديد: أسعار مخفضة بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

مراسل «ONA»

عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء مصطفى عبد الرحيم سكرتيرعام المحافظه المساعد ولفيف من التنفيذيين المعنيين بموضوع ضبط الأسعار.

وقال عشماوي خلال الاجتماع، الجمعة، إنَّ وجه بضرورة ضبط الأسعار في الأسواق، وأنَّه لا تهاون فى حق المواطن فى الحصول على السلع الأساسيه بأسعار مخفضه.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز بالمرور اليومى على جميع المحلات التجارية ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة والتوسع فى فتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة مجانًا بجميع المراكز أمام الشباب .