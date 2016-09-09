أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ الوادي الجديد: أسعار مخفضة بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

Google+ Print
محافظ الوادي الجديد: أسعار مخفضة بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى محافظ الوادي الجديد: أسعار مخفضة بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

محافظ الوادي الجديد – خلال اجتماعه بالرؤساء التنفذيين

مراسل «ONA»

عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء مصطفى عبد الرحيم سكرتيرعام المحافظه المساعد ولفيف من التنفيذيين المعنيين بموضوع ضبط الأسعار.

وقال عشماوي خلال الاجتماع، الجمعة، إنَّ وجه بضرورة ضبط الأسعار في الأسواق، وأنَّه لا تهاون فى حق المواطن فى الحصول على السلع الأساسيه بأسعار مخفضه.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز بالمرور اليومى على جميع المحلات التجارية ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة والتوسع فى فتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة مجانًا بجميع المراكز أمام الشباب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع