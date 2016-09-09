وزير خارجية بريطانيا: استمرار الصراع السوري «عار على الإنسانية»

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إنَّ استمرار الصراع السوري هو بمثابة عار على الإنسانية جمعاء.

وأضاف جونسون في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الجمعة، أنّ هذا الصراع حصد، حسب تقديرات الأمم المتحدة، 400 ألف قتيل حتى الآن، مؤكدًا أنه امتد حتى الآن لفترة مماثلة للحرب العالمية الثانية.

وتابع:”هذا الصراع عار على الإنسانية، وأرى بأنه المشكلة السياسية الأساسية التي علينا تسويتها في العالم، حيث طرحت الهيئة العليا للمفاوضات ورقة هامة جدًا، وخطوات تشرح رؤيتها، وإنني أوصي بها”.

وأردف :”إنني أهنئ بشدة رياض حجاب وفريق عمله الذين حضروا إلى هنا اليوم، إنهم يمثلون شريحة واسعة ومنوعة من المعارضة في سورية، وآمل أن يتدارس خطتهم أكبر عدد ممكن من المعنيين في أنحاء العالم، وخصوصا في سورية بالطبع، ذلك لأن أوضاع السوريين هي أكثر ما يشغلنا”.