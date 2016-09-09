الصحفي المسؤول عن أخبار سيتي لـ في الجول: مفاجآت جوارديولا ستجعل مورينيو لا ينام

"غياب أجويرو ضربة قوية لمانشستر سيتي والحل لمواجهته قد يكون مفاجأة من جوارديولا" هكذا بدأ ستيورات برينان المسؤول عن أخبار مانشستر سيتي في صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية حديثه لـFilGoal.com.

دربي مانشستر على الأبواب ويوم السبت سيكون إطلاق شرارة بدء اللقاء الأول بين يونايتد وسيتي تحت قيادة جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا في إنجلترا بعد صراعهما في إسبانيا.

الصحفي المسؤول عن أخبار يونايتد لـ في الجول: مورينيو لن يستجيب للضغط.. وهذه ميزته بالدربي

وتحدث ستيورات برينان لـFilGoal.com قائلا:"غياب أجويرو ضربة كبرى لسيتي عدا ذلك فأتوقع أن يلعب الفريق بنفس التشكيل الذي خاض به الثلاث مباريات الماضية".

وأكمل"الكل يحاول توقع ما سوف يقوم به جوارديولا والحل الواضح هو اختيار كيليتي إيهيناتشو لمواجهة غياب أجويرو".

واستدرك"لكن المشكلة أن جوارديولا أحيانا لا يتعامل بالأمر الواضح للكل، قد يقوم بمفاجأة كبرى ويعتمد على نوليتو أو رحيم سترلينج أو حتى إشراك ليروي ساني لأول مرة مع الفريق منذ انضمامه إليه قادما من شالكة".

وواصل"إلكاي جوندوجان أصبح لائقا للمشاركة أيضا، لكن الاعتماد عليه في أول مباراة له مع الفريق وفي الدربي وبعد غيابه لخمسة أشهر للإصابة سيكون صعبا للغاية".

وأردف المسؤول عن أخبار سيتي في مانشستر إيفينينج نيوز حديثه"لذلك قد يبقى جوندوجان على مقاعد البدلاء خاصة وأن فيرناندينيو بدأ الموسم بشكل جيد".

وتابع حديثه عن التشكيل"كلاوديو برافو حارس المرمى قدة يشارك لأول مرة أيضا بعدما تدرب في الأيام الأخيرة مع الفريق".

وأكمل"توقعي للتشكيل سيكون كالتالي برافو في حراسة المرمى وأمامه الرباعي بكاري ساناي وجون ستونز ونيكولاس أوتاميندي وجايل كليتشي، وفي خط الوسط فيرنادينيو ورحيم سترلينج وكيفين دي بروين وديفيد سيلفا ونوليتو، وإيهيناتشو وحيدا في الهجوم".

قبل أن يستدرك"وقد أكون مخطئا في ذلك التشكيل بشكل كبير في النهاية".

الدربي أصعب على مورينيو أم جوارديولا؟

وبسؤاله عن مدى صعوبة الدربي على مورينيو أم جوارديولا علق"مورينيو هو مدرب الفريق صاحب الملعب لذلك فهو سيتحمل مسؤولية رغبة فريقه في الهجوم وهو شيئا ليس في طبيعته في خوض المباريات".

وأردف"جمهور يونايتد يتوقع من فريقه أن يكون هجوميا، لذلك من العدل القول بأن الضغط سيكون على مورينيو بشكل أكبر بقليل من جوارديولا".

مفاجآت جوارديولا ستؤرق مورينيو

أما عن تفوق جوارديولا في مواجهاته المباشرة ضد مورينيو وهل سيلقي ذلك الأمر بظلاله على دربي مانشستر أم لا رد"لا على الإطلاق".

وأوضح"جوارديولا ليس مدربا لبرشلونة أو بايرن ميونيخ الآن وكل شيء متساوي حاليا، ما سيعمل في صالح جوارديولا هو تاريخه في إحداث مفاجأت تكتيكية التي تفاجئ مورينيو".

وأردف"وذلك الأمر سيجعل مورينيو يحظى بليال بلا نوم".

هل تؤثر نتيجة الدربي على سباق المنافسة في الدوري؟

وبسؤاله عن هل تكون نتيجة الدربي لها تأثير قوي على سباق المنافسة على لقب البريميرليج أجاب"هي مجرد مباراة فقط".

وأكمل"خاصة وأن اللقاء يأتي في بداية الموسم وبشكل مبكر في بداية عهد كلا المدربين مع الفريقين".

وواصل ستيوارت حديثه"لا يوجد أي فريق مستعد لمباراة من ذلك الحجم بشكل مبكر في الموسم".

وأتم"الانتصار لن يعني شيئا أكثر من ثلاث نقاط والفخر المحلي".

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