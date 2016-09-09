مهاجم ليفربول الشاب: حضرت نفسي لأقدم الكثير هنا

يثق ماركو جروجيتش مهاجم ليفربول الشاب أنه سيقدم مستوى متميز مع الفريق هذا الموسم.

وانضم جروجيتش خلال شهر يناير الماضي إلى ليفربول قادما من ريد ستار بلجراد، إلا أن الفريق الأحمر أعار اللاعب إلى ناديه حتى نهاية الموسم.

وأثناء الاستعداد للموسم الجديد، تعرض صاحب الـ 20 عاما إلى إصابة أبعدته عن انطلاقة الموسم.

ويقول جروجيتش في تصريحات صحفية: "في بلدي يشجعون ليفربول، وأنفيلد أحد أكثر الملاعب شعبية في العالم".

وأضاف "شاهدت بعض المقاطع لمباريات سابقة على الإنترنت، على سبيل المثال في مباراة دورتموند حين سجل لوفرين الهدف كانت الأجواء رائعة، وبما أنني أستطيع تخيل كيف كان شعوره وقتها، فأنا أتطلع للعب أولى مبارياتي سريعا".

جروجيتش أتبع "لا أستطيع تخيل شعوري، لكن الشعور من أرض الملعب سيكون مختلفا عنه من مقاعد الجماهير، فأنا انتظرت لحظة مشاركتي الأولى منذ فترة طويلة".

واسترسل "مباراتنا المقبلة أمام ليستر سيتي، وستكون الأجواء رائعة بالنظر لأنها الأولى على ملعبنا بعد 3 مباريات خارج الديار في افتتاحية الدوري".

جروجيتش واصل "علينا أن نحذر من ليستر سيتي، ففي الموسم الماضي لم يتخيل أحد أنهم سيكونوا أبطال الدوري في النهاية".

وأتم "حضرت نفسي للحظة البداية لحوالي 6 أشهر أو عام منذ تعاقد ليفربول معي، الجميع يعلم أن للدوري الإنجليزي له طبيعة خاصة، لكنني حضرت نفسي جيدا لأكون حاضرا وأترك بصمة في هذا البلد".