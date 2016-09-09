فييتو: فضلت إشبيلية على برشلونة لاستعادة الثقة

(إفي): أكد المهاجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو أنه كان عليه الاختيار بين الانتقال لبرشلونة أو إشبيلية، لكنه استقر في النهاية على النادي الأندلسي بعد أن اتصل به مدرب الفريق مواطنه خورخي سامباولي لضمه إلى الفريق، وكذلك لـ"استعادة الثقة وليشعر بالسعادة".

وأعرب فييتو (22 عاما) الذي انتقل الشهر الماضي لإشبيلية معارا من أتلتيكو مدريد، عن امتنانه إزاء وصوله للفريق الأندلسي في تصريحات لوسائل إعلام النادي.

وتطرق المهاجم الأرجنتيني لتطور الإصابة التي يعاني منها في الظهر قائلا: "إنني بحالة جيدة، وأحاول أن أتعافى قريبا وأعمل على تحقيق ذلك".

وشارك اللاعب الشاب في النصف الأول فقط من جلسة المران التي قادها سامباولي مساء أمس استعدادا لمباراة الفريق السبت أمام لاس بالماس في الجولة الثالثة من الليجا.

وعن فسلفة مواطنه سامباولي على رأس الإدارة الفنية لإشبيلية، أكد "أنا متحمس للغاية لكي أطبق كل أفكار المدرب" الأرجنتيني، مضيفا أن الجهاز الفني يحاول مساعدة الفريق الذي يحتاج إلى "العمل كثيرا على الجانب البدني".